Пожар в Кемерово: МИД проверяет наличие украинцев среди жертв

Украинский консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в ТРЦ в Кемерово (Россия) граждане Украины, сообщили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев среди жертв пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает пресс-служба консульской службы МИД в Twitter.

"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г. Кемерово граждане Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что российская сторона пока не сообщала, что среди погибших или пострадавших в пожаре есть иностранные граждане.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово возник пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 53 человека, еще 48 пострадали. При этом сообщалось, что среди погибших есть дети.