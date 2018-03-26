В Польше хотят создать госагентство по защите прав украинских заробитчан

Около двух миллионов украинских трудовых мигрантов работают на предприятиях западного соседа.

Власти Польши планируют создать государственное агентство, которое занималось бы защитой прав трудовых мигрантов из Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, передает Европейская правда.

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По словам дипломата, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках.

“Целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии“, - сказал замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса, уточнил чиновник.

Напомним, как сообщалось 23 марта, в апреле сразу в двух странах – Украине и Польше начнется масштабная информационная кампания, которая поможет украинцам устраиваться на работу в Польше легально.