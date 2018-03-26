Дело Скрипаля: Россия просит США "помочь успокоиться Лондону"

Российские дипломаты призывают американских политиков оказать внушение Лондону и успокоить антироссийский скандал, вспыхнувший после отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Дипломаты из посольства РФ в США призывают американский политикум повлиять на “младших партнеров“ из Великобритании и остановить антироссийскую кампанию, возникшую в связи с отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщается на Facebook-странице посольства РФ в США.

Также в посольстве призывают повлиять на подобные настроения внутри США.

“Помогите Лондону успокоиться. В последние дни в американских СМИ, явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента, развязана очередная громкая антироссийская кампания. Без единого факта утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва“, - подчеркивают в ведомстве.

Российские дипломаты возмущены тем, что вину за отравления Скрипаля возложили на Россию “еще до завершения анализов“, и к тому же предлагают наказать Москву.

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“Сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось. В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности“, - говорится в заявлении.

В российском посольстве напомнили о своем обещании ввести симетричные меры в случае санкций.

“Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США - более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов“, - говорится в сообщении.

Ранее Россия обвинила Британию в разработке химоружия. В свою очередь, в МИД Британии заявляли, что приказ на применение химического оружия в Солсбери против бывшего разведчика Сергея Скрипаля мог отдать российский президент Владимир Путин.