СМИ сообщили о возможной связи Cambridge Analytica и Brexit

Материал о возможной связи Cambridge Analytica и выходом Великобритании из Европейского союза поставил под удар главу МИД страны Бориса Джонсона.

Организация Vote Leave, проводившая в Великобритании кампанию по поддержке выхода страны из ЕС, по всей видимости, была косвенно связана компанией Cambridge Analytica, стоящей за утечкой данных в Facebook и имеющей непосредственное отношение к избирательному штабу Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на одного из волонтеров кампании, сообщила британская газета The Observer, входящая в группу компаний Guardian Media Group.

Публикация, как отмечает The Guardian в понедельник, 26 марта, сразу же усилила давление на главу МИД страны Бориса Джонсона и министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития Майкла Гоува, которые были влиятельными членами Vote Leave.

По данным источника The Observer, большая часть пожертвований, проходивших через Vote Leave и еще одну независимую организацию BeLeave, общим объемом 625 тыс. фунтов (715 тыс. евро) была перечислена на счета канадской цифровой компании AggregateIQ. Последняя же работала "фактически как внутреннее подразделение" компании Cambridge Analytica, стоящей за утечкой данных в Facebook.

Представители британского Управления комиссара по информации ранее обыскали офис компании Cambridge Analytica в Лондоне по делу об утечке данных пользователей Facebook.

Cambridge Analytica находится в центре скандала, связанного с предположительным злоупотреблением личными данными пользователей. Как предполагается, аналитическая компания незаконно использовала данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook, передав их предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что его компания "совершала ошибки", из-за чего данные пользователей смогли попасть в третьи руки. "Мы несем ответственность по защите данных", - заявил Цукерберг.

Источник: Русская служба DW

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