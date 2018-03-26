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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, связанного с группой островов Идзу. Его гипоцентр залегал на глубине 40 км, угрозы цунами нет, сообщили сейсмологи.
Землетрясение зафиксировано в Японии
Землетрясение зафиксировано в Японии
Flickr/ Matt Katzenberger

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 в акватории острова Хатидзе. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает в понедельник, 26 марта, агентство Синьхуа.

По данным сейсмологов, угрозы цунами в результате землетрясения нет.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, связанного с группой островов Идзу. При этом гипоцентр залегал на глубине 40 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии. Перед этим подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в иранской провинции Хормозган на юге страны.

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Теги: Япония, Землетрясения, угроза цунами, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    26.03.2018, 12:45
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