Мешок отрезанных рук: прокуратура винит судмедэкспертов

В Хабаровском крае РФ правоохранители выясняют обстоятельства при которых человеческие останки попали в реку.

В Хабаровском крае Российской Федерации в районе протоки Бешеная реки Амур 8 марта были обнаружены 52 человеческие кисти. При выяснении обстоятельств, при которых находка попала в реку, прокуратура Хабаровска выявила нарушения в работе бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры, передает Lenta.ru.

Читай также: “Видели руку, видели ногу“: на заброшенном складе в Запорожье нашли тонны и медицинских отходов

В ходе проверки деятельности учреждения министерства здравоохранения Хабаровского края прокуроры установили, что учет захороненных и еще хранящихся частей тел, в том числе кистей рук, не ведется, порядок не закреплен, ответственные лица не назначены.

В 2017 году в трижды кисти рук после проведения медико-биологической экспертизы были доставлены в морг бюро, однако в сейчас на хранении эти фрагменты неопознанных тел отсутствуют. Установить их местонахождение либо место и дату захоронения не возможно.

По результатам проверки прокурор Хабаровска внес представление начальнику бюро судебно-медицинской экспертизы об устранении выявленных нарушений.

Читай также: В России экс-милиционера обвиняют в убийстве и расчленении 19 проституток

Стоит отметить, в России кисти рук отсекают в морге у неопознанных тел, чтобы после специальной обработки снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.

Напомним, 8 марта в Хабаровском крае РФ в реке Амур нашли мешок с 26 парами человеческих рук.