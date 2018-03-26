РФ подготовит для Британии "исторический сюрприз" - Захарова

Захарова пообещала ответить всем кто сравнивает Россию с Третьим Рейхом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Великобритании подготовить “исторический сюрприз“. Об этом она заявила в эфире пропагандистского телеканала Россия 1, передает РИА Новости.

“У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ и подарок“, - сказала Захарова комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

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Захарова заявила, что российская сторона представит “сюрприз“ на брифинге, если “все эти материалы успеют подготовить“. О каким материалах идет речь, она не уточнила.

Представитель дипведомства также добавила, что Великобритания якобы не может предоставить четких доказательств вины Москвы в отравлении Скрипаля и назвала действия британцев провокацией и авантюрой.

Напомним, 21 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил президента РФ Владимира Путина с Гитлером.

Позднее, 24 марта, в СМИ сообщили, что до двадцати европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.