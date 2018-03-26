Пожар в Кемерово: кто ответит за гибель десятков людей

Что известно на данный момент о пожаре в ТЦ Зимняя Вишня в Кемерово, о жертвах и задержанных по делу возгорания.

Пожар до сих пор не удалось потушить полностью ТАСС

В воскресенье 25 марта в торговом центре Зимняя Вишня в Кемерово вспыхнул пожар. Полностью погасить его не удалось до сих пор. На сегодняшний день сообщается, что при пожаре погибли как минимум 64 человека, среди которых много детей. 9 детей погибли, 41 ребенок пропал без вести.

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По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, в торговом центре есть отдельные очаги возгорания, которые удастся погасить до вечера. Самостоятельно местные пожарные уже не справляются – пришлось вызвать подкрепление в виде специалистов из соседних регионов России.Главной причиной гибели такого большого количества людей на данный момент считается неисправная пожарная сигнализация. По предварительным данным, материальный ущерб при пожаре уже составил около трех миллиардов рублей (около 53 миллиона долларов), и эта сумма только увеличивается.

Государство пообещало выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а владельцы ТЦ - по три.



Что известно погибших в кемеровском ТЦ Зимняя вишня

На момент публикации подтверждена гибель 64 человек, среди которых девять детей. Еще 44 пострадали. Погибших может быть еще больше, поскольку возгорание полностью не ликвидировали, а в ТЦ обрушились перекрытия и крыша, под завали неизвестное количество людей.

Глава МЧС России Владимир Пучков сказал журналистам, что в некоторых термоточках температура достигает 600-800 градусов, их проливка продолжается.

Telegram-канал Mash публикует фотографии жертв. Например, Антона Мухина с пятилетним Ратибором опознала жена.

Антон и Ратибор Мухины - погибшие t.me/breakingmash



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Без вести пропала при пожаре учительница 5 класса Оксана Евсеева, которая отвела своих учеников в один из кинозалов – как раз один из тех, что обвалился. Большинство учеников Евсевой не найдены до сих пор. Сообщается, что среди пропавших без вести детей – 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По соцсети распространяется жуткий скрин переписки 13-летней Маши Мороз, которая написала своим подругам: “Мы горим. Возможно, прощайте“.

Послание пропавшей без вести девочки Скриншот

“Это конец“ - написала в своей соцсети школьница Майя Ерохина, которая, как и Маша, пропала без вести.

Последний статус одной из жертв пожара Скриншот



Дети звонили своим родителям их охваченного пламенем торгового центра: “Передайте маме, что я ее любила...“

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Полностью рухнула крыша торгового центра, площадью в 1,5 тысячи квадратных метров.

Инцидент Кемерово публикует видео паники в торговом центре, на котором слышны детские крики.

Что говорят родственники погибших

Во время встречи с представителями власти Кемерова родственники пропавших и пострадавших при пожаре ТЦ Зимняя вишня обвинили чиновников в бездействии.

“Люди висели на четвертом этаже. Стекла повыбивали, на рамах висели. Понимаете? Человек выползал. Это очень страшно видеть. У него рука горела, и он упал. Все, его нет. А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали“, — возмущались присутствующие на встрече женщины, передает VSE42.Ru.

Ольга Лиллевяли: “Пока пожар шел, мы шесть часов стояли на улице, вообще никто к нам ни разу не вышел! Торговый центр был оцеплен полицией с половины шестого. Полицейские вели себя крайне агрессивно. Мы бегали через улицу то взад, то вперед, пока эта Вишня горела, нас не подпускали, ничего не объясняли. Над зданием валили клубы дыма, наши дети горели, а мы просто наблюдали“.

Версии пожара

Среди версий также отмечают случайное возгорание и поджог. Российские следователи утверждают, что пожар мог вспыхнуть в батутной комнате – якобы, кто-то из детей мог поджечь зажигалкой поролоновый наполнитель. Также к версиям относят неисправности в электросетях ТЦ. Якобы, монтаж и обслуживание последних было некорректным, сети не выдержали повышенной нагрузки и, скорее всего, у них не было достаточной степени защиты от перепадов напряжения.

Также сыграло роль то, что в ТЦ не было достаточно обходных путей и аварийных выходов. Сообщается, что двери в кинозалы были закрыты, и за это тоже должны привлечь к ответственности.

Кто ответит за пожар

По делу возгорания в торговом центре задержаны:

Владелица ТЦ Надежда Суденок;

Читай также: Сгоревший торговый центр в Кемерово демонтируют Ответственный за пожарную безопасность по фамилии Соболев;

Ответственный за пожарную безопасность по фамилии Соболев; Арендатор помещения и глава компании, ответственной за центр;

Также СМИ пишут, что задержан глава компании Системный Интегратор Игорь Полозиненко, ответственный за разработку всех систем безопасности в ТЦ.

Также стало известно, что этот торговый центр долгое время вообще не проверяли на предмет пожарной безопасности.

“Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул”, — пояснил главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Напомним, о том, что загорелся торговый центр, сообщили в воскресенье 25 марта. Еще в самом начале, возгорание унесло много жизней. При этом федеральные каналы РФ не меняли сетку вещания - российские СМИ традиционно игнорируют трагические события в своей стране, освещая максимум позитива РФ и максимум негатива вне РФ.

Также напомним о другом трагическом пожаре - в ночном клубе Хромая Лошадь, который унес 156 жизней. Владельца клуба приговорили к 10 годам колонии.