Умер создатель МММ Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни скончался известный создатель финансовой пирамиды.

В российской столице в больнице скончался создатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Об этом сообщает Московский комсомолец.

Читай также: Теракт во Франции: Трамп отметил героизм погибшего полицейского

По информации, Мавроди был госпитализирован в районе 1:00 с автобусной остановки на улице Поликарпова. Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, после чего случайный прохожий вызвал скорую помощь.

Врачам не удалось его спасти и утром в 6:40 он умер в 67-ой городской больнице Москвы. По предварительным данным, причиной смерти является сердечный приступ.

Знаменитая реклама МММ от Мавроди 0:00 / 09:49

Напомним, 14 марта на 77-м году жизни скончался известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг.

Ранее, 12 марта, умер актер театра и кино Олег Табаков. Актер скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.