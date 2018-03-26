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Умер создатель МММ Сергей Мавроди

Комментариев: 9
В Москве на 63-м году жизни скончался известный создатель финансовой пирамиды.
Предварительная причина смерти - сердечный приступ
Предварительная причина смерти - сердечный приступ
sputniknews.kz

В российской столице в больнице скончался создатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Об этом сообщает Московский комсомолец.

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По информации, Мавроди был госпитализирован в районе 1:00 с автобусной остановки на улице Поликарпова. Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, после чего случайный прохожий вызвал скорую помощь.

Врачам не удалось его спасти и утром в 6:40 он умер в 67-ой городской больнице Москвы. По предварительным данным, причиной смерти является сердечный приступ.

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Напомним, 14 марта на 77-м году жизни скончался известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг. 

Ранее, 12 марта, умер актер театра и кино Олег Табаков. Актер скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.

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Теги: РФ, Россия, Москва, МММ, Сергей Мавроди, больница, умер
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Комментариев (10)
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Из_бана    26.03.2018, 13:54
Оценка:  +1
Из_бана
"Зимняя вишня", Мавроди ...... запасаемся попкорном.
Ехидный    26.03.2018, 13:47
Оценка:  +1
Ехидный
Бог не фраер!
katsapozlo    26.03.2018, 13:43
Оценка:  +2
katsapozlo
Мавроди на автобусной остановки в час ночи, может он ждал когда подъедет на таврии мэр города и заберет его оттуда? Вот так убирают на раше не угодных.
Neon999    26.03.2018, 13:50
Оценка:  +1
Neon999
Может после пьянки ехал, вот сердце и не выдержало.. Кому он нужен что бы его убирать?
Из_бана    26.03.2018, 13:54
Оценка:  +2
Из_бана
На такси денег не было? Все пропил?
katsapozlo    26.03.2018, 14:02
Оценка:  0
katsapozlo
Человек нагнувший пол раши не в состоянии бросить подобный промысел, бабки у него по любому водились и не малые.
Slevin47    26.03.2018, 13:41
Оценка:  +5
Slevin47
На один кусок дерьма гнилозубого меньше стало! Если правда есть рай и ад, то его ждут с нетерпением люди покончившие собой у которых этот ублюдок отобрал всё и ещё и в долг загнал!
Древний_Язычник    26.03.2018, 13:39
Оценка:  +4
Древний_Язычник
Как же теперь россияне без него...
BOM-BOM    26.03.2018, 13:36
Оценка:  +3
BOM-BOM
Пошел вниз, пирамиды строить.
Александр    26.03.2018, 13:32
Оценка:  +3
Александр
Давно пора.
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