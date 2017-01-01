США и ЕС совместно объявят о высылке дипломатов РФ

Ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. Значительное число, вероятно, будут выдворены, сообщила работающая в Госдепе корреспондент телеканала CNN.

США и ряд европейских стран в понедельник, 26 марта, объявят о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила работающая в Госдепе корреспондент телеканала CNN Мишель Косински в своем Twitter.

"Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. Значительное число, вероятно, получат пинок", - написала Косински.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны. На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

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