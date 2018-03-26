Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: онлайн

В Великую Субботу, 7 апреля 2018 года, в храме Гроба Господня ожидается схождение Благодатного огня. Онлайн трансляция будет доступна на Корреспондент.

В субботу, 7 апреля 2018 года, в канун Светлого Христового Воскресенья в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня. Он является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорилось в Евангелии от Петра.

Это событие наука объяснить не может до сих пор. Каждый год огонь несколько тысяч лет подряд появляется в Кувуклии как-бы из ниоткуда, после совместной молитвы греческого Патриарха и паломников возле мемориальной плиты Спасителя и стен храма.

Онлайн-трансляция схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2018 на Корреспондент.net:

Схождение Благодатного огня обычно происходит в полдень, в пределах 13.00-15.00, а точного времени не может знать никто. В истории известны случаи, когда огонь загорался уже через несколько минут после начала молитвы, а иногда его схождения приходилось ждать несколько часов.

Ежегодно десятки тысяч верующих съезжаются к старейшему в мире храму Гроба Господня в Иерусалиме, построенному в 335 году до н.э. В самом храме могут разместиться 10 тыс. мирян.

Храм Гроба Господня во время восхождения Благодатного огня (фото: EPA/UPG)

К событию тщательно готовятся иерусалимские власти. За 24 часа до этого полиция обыскивает всех, кто причастен к событию, даже самого Патриарха. Читай также: Миф о "благодатном огне" развенчал священник из Иерусалима

Событие начинается с Крестного хода вокруг Кувуклии, который начинает около 10 часов утра. В 11.00 проводят замыкание и опечатывание мраморной часовни Гроба Господнего. В 12.00 прибывает греческий Патриарх, около 12.20 он заходит в храм, держа в руках закрытую лампадку.

Ее помещают в центр храма, по краям разложена специальная вата. Далее с разных сторон часовни появляются искры, доходящие до лампадки. Около 13.00 в часовню входят Патриарх и армянский архимандрит. После схождения огня Патриарх выносит его и представители разных конфессий, а также паломники могут поджечь свечи. Каждый из прихожан держит в руках 33 свечи, которые ассоциируются с земным возрастом Иисуса Христа.

Прихожане поджигают свечи от Благодатного огня (фото: EPA/UPG)