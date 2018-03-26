РФ обвинила Украину в падении вертолета в Сенегале

В России заявили, что Украина якобы провела некачественное техобслуживание вертолета.

В российском холдинге Вертолеты России заявили, что причиной крушения вертолета Ми-17-1В, разбившегося в марте 2018 года в Сенегале, по предварительной информации, стал некачественный ремонт, который эта машина прошла в Украине. Об этом в понедельник, 26 марта, сказал официальный представитель холдинга, сообщает РИА Новости.

“Обслуживание вертолета, потерпевшего крушение, велось в несертифицированной украинской компании, что делает возможным использование контрафактных запчастей и агрегатов, создающих серьезную угрозу безопасности полетов“, - сказали в холдинге Вертолеты России.

В результате крушения вертолета Ми-17 в прибрежном районе Сенегала 15 марта, шесть человек погибли. Авария произошла недалеко от деревни Миссира, области Фатик. По данным властей, вертолет направлялся из города Зигиншор в Дакар. На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа.

Источник в российской системе военно-технического сотрудничества пояснил журналистам, что Россия в 2006-2007 годах поставила Сенегалу вертолеты Ми-17-1В, Ми-24П и Ми-35П, послепродажное обслуживание которых до 2008 года велось российской стороной. Впоследствии сервис данных машин осуществлялся в украинском городе Конотоп.

Напомним, 7 марта в горах южной Чечни упал вертолет Ми-8. На борту находились 9 человек.

