В Польше задержали российского шпиона - СМИ

Задержанный интересовался деятельностью польского Министерства энергетики.

В Варшаве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает TVP Info со ссылкой на свои источники.

Задержанный интересовался деятельностью польского Министерства энергетики.

“Марек В. передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся плановых действий польского правительства против строительства газопровода Nord Stream 2“, - заявил официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

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Уточняется, что шпион поддерживал контакты с разведчиками РФ, которые работают под дипломатическим покрытием в российском посольстве в Варшаве.

По данным Onet.pl, подозреваемого арестовали на три месяца. Задержание произошло 23 марта.

В МИД Польши также вызван посол России Сергей Андреев, однако пока неизвестно, связано ли это с задержанием шпиона.

Отмечается, что действия польской спецслужбы согласовывались со спецслужбами других стран Европейского Союза.

Напомним, 22 марта сотрудники контрразведки СБУ пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ в Харьковской области.