Литва допускает попытку РФ повлиять на выборы президента в стране

В последнее время российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год. В Вильнюсе допускают, что российские хакеры постараются повлиять на выборы.

Россия может попытаться повлиять на предстоящие в следующем году выборы президента Литвы и использовать для этого кибернетические операции. Об этом заявила в понедельник, 26 марта, литовская разведка, передает Delfi.

"Вполне вероятно, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве", - говорится в обнародованной Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и военной разведкой традиционной оценке угроз.

Из отчета следует, что в последнее время "российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год".

Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, "распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, с помощью кибернетических операций".

"Вполне вероятно, что с приближением выборов президента Литвы, Европарламента и советов самоуправлений Литвы 2019 года Россия попытается получить немалое влияние на политические и общественные процессы в Литве, постарается, чтобы благоприятные ей политические силы выдвигали кандидатов на выборах и получили своих представителей в органах власти", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов. Перед этим Литва опубликовала список из 49 невъездных россиян.

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