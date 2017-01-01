Появилось видео начала пожара в ТРЦ Кемерова

Огонь вспыхнул в детском игровом зале и очень быстро перерос в масштабный пожар, унесший более 60 жизней.

В Сети появилось видео начала пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня.

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Соответствующее видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что пожар начался в детском игровом зале. При этом огонь очень быстро начал разгораться и заполнять дымом помещение. Однако, судя по тайм-коду, на записи вырезаны 4 минуты между первыми секундами опубликованного ролика и непосредственно началом пожара.

Начало пожара в ТРЦ Зимняя вишня 0:00 / 02:10

На данный момент, из 64 погибших опознаны 12 человек. В морг доставлены 23 погибших. Поисковые работы продолжаются, вероятнее всего погибших будут находить и далее.

Напомним, 26 марта сообщалось, что в пожаре погибла 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева. Также стоит отметить, что трагедия обошла внимание центральных российских телеканалов.

Ранее сообщалось, что здание ТРЦ не подлежит восстановлению и оно будет демонтировано после расчистки завалов.