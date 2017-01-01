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Появилось видео начала пожара в ТРЦ Кемерова

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Огонь вспыхнул в детском игровом зале и очень быстро перерос в масштабный пожар, унесший более 60 жизней.
Дым заполнил помещение буквально сразу
Дым заполнил помещение буквально сразу
скриншот из видео

В Сети появилось видео начала пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня.

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Соответствующее видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что пожар начался в детском игровом зале. При этом огонь очень быстро начал разгораться и заполнять дымом помещение. Однако, судя по тайм-коду, на записи вырезаны 4 минуты между первыми секундами опубликованного ролика и непосредственно началом пожара.

Начало пожара в ТРЦ Зимняя вишня
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На данный момент, из 64 погибших опознаны 12 человек. В морг доставлены 23 погибших. Поисковые работы продолжаются, вероятнее всего погибших будут находить и далее. 

Напомним, 26 марта сообщалось, что в пожаре погибла 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева. Также стоит отметить, что трагедия обошла внимание центральных российских телеканалов.

Ранее сообщалось, что здание ТРЦ не подлежит восстановлению и оно будет демонтировано после расчистки завалов.

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Теги: Кемерово, ТРЦ, Зимняя вишня, пожар, видео
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