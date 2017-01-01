В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

В Папуа – Новой Гвинее произошло еще одно сильное землетрясение, его магнитуда составила 7,0. Информации о жертвах пока не поступало.

Последствия одного из предыдущих землетрясений в Папуа-Новой Гвинее twitter.com/emmswaim

В понедельник, 26 марта, в восточной части Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 9:51 по всемирному времени (12:51 по Киеву) понедельника.

Эпицентр землетрясения располагался в 151 километре к востоку от города Кимбе. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О последствиях землетрясения пока ничего не известно. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, с начала года в Папуа-Новой Гвинее произошла серия мощных подземных толчков.

В последнем из них, которое произошло 8 марта, погибло около ста человек.

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