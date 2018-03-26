Чехия вышлет российских "незадекларированных шпионов"

Премьер-министр Чехии заявил, что его страна вышлет россиян, по отношению к которым слово "дипломат" применять неправильно, поскольку они главным образом занимаются разведкой.

В Чехии заявили, что в свзя с "делом Скрипаля" намерены высылать из страны не дипломатов, а "незадекларированных шпионов", работающих под дипломатическим прикрытием. Об этом в понедельиник, 26 марта, заявил премьер Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Праге больше всего в Европе российских шпионов.

Ранее в четверг чешский премьер на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил журналистам, что намерен рассмотреть вопрос о возможной высылке из Праги в знак солидарности с Великобританией по "делу Солсбери" нескольких российских дипломатов в понедельник во время встречи с главой МИД Мартином Стропницким и некоторыми другими министрами.

"Уже само по себе обозначение "дипломат" (в связи с разговорами о высылке) неправильное. На самом деле это люди, которых называют "незадекларированными разведчиками". В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе", - написал в соцсети Бабиш.

"А если кто-то думает, что они делают что-то хорошее для нашей страны, то он скверно заблуждается. К тому же российская сторона скандально обвинила нас в том, что этот яд Новичок якобы производится у нас. Это бессовестная ложь", - добавил премьер.

По словам Бабиша, Великобритания может рассчитывать на поддержку Чехии.

"Хотя она (Великобритания) и выходит из состава Евросоюза, мы должны все сделать для того, чтобы Европа осталась сильной и единой. К тому же Британия является видным членом НАТО и, с точки зрения европейской и трансатлантической безопасности – важным партнером для Чехии. Так что, повторяю, Британию мы должны поддержать", - заявил Бабиш.

По данным чешских СМИ, в посольстве РФ в Праге работают 122 человека, из которых 45 являются дипломатами. В докладе республиканской Службы безопасности и информации (контрразведки) за 2016 год утверждается, что значительная часть сотрудников посольства представляет спецслужбы РФ.

Ранее сообщалось, что США и ЕС совместно объявят о высылке дипломатов РФ.

Как сообщалось, поссольство России просит США "помочь успокоиться Лондону".

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