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Минобороны Британии о политике Путина: Терпение на исходе

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Терпение мирового сообщества в отношении политики Путина "на исходе", считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ряд стран ЕС не исключает отзыв своих послов из Москвы.
Здание Министерства обороны Великобритании
Здание Министерства обороны Великобритании
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Терпение мирового сообщества в отношении политики Владимира Путина "на исходе", заявил в понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию. Выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента, полагает министр.

Поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса, по мнению министра, является "наилучшим ответом на намерения Кремля" и "посылает невероятно мощный сигнал" Москве , отмечает Уильямсон.

На саммите ЕС, состоявшемся в Брюсселе 22 и 23 марта, президенты и главы правительств стран Евросоюза решили отозвать для консультаций посла Евросоюза в Москве. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз готов "в случае необходимости принять новые меры в качестве единого ответа".

Отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности, Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность высылки некоторых российских дипломатов, заявил агентству Reuters знакомый с ситуацией источник.

Сегодня посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где его уведомили о том, что принято решение о высылке российских дипломатов. О вызове российских послов объявили также министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее дипломаты из посольства РФ в США призвали американский политикум повлиять на "младших партнеров" из Великобритании и остановить антироссийскую кампанию, возникшую в связи с отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. 

Источник: Русская служба DW

 

 

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Теги: Россия, Британия, Дипломатия, международные отношения, посол, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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