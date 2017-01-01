Минобороны Британии о политике Путина: Терпение на исходе

Терпение мирового сообщества в отношении политики Путина "на исходе", считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ряд стран ЕС не исключает отзыв своих послов из Москвы.

Терпение мирового сообщества в отношении политики Владимира Путина "на исходе", заявил в понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию. Выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента, полагает министр.

Поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса, по мнению министра, является "наилучшим ответом на намерения Кремля" и "посылает невероятно мощный сигнал" Москве , отмечает Уильямсон.

На саммите ЕС, состоявшемся в Брюсселе 22 и 23 марта, президенты и главы правительств стран Евросоюза решили отозвать для консультаций посла Евросоюза в Москве. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз готов "в случае необходимости принять новые меры в качестве единого ответа".

Отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности, Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность высылки некоторых российских дипломатов, заявил агентству Reuters знакомый с ситуацией источник.

Сегодня посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где его уведомили о том, что принято решение о высылке российских дипломатов. О вызове российских послов объявили также министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее дипломаты из посольства РФ в США призвали американский политикум повлиять на "младших партнеров" из Великобритании и остановить антироссийскую кампанию, возникшую в связи с отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Источник: Русская служба DW