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США высылают 60 российских дипломатов

Комментариев: 4
Также будет закрыто консульство РФ в Сиэтле из-за опасности близкого нахождения к подводной базе США.
У дипломатов семь дней, чтобы покинуть страну
У дипломатов семь дней, чтобы покинуть страну
visa-russian.ru

США высылает 60 российских дипломатов и закрывает консульство РФ в Сиэтле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

“США осуществляют этот шаг совместно с нашими союзниками и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией военного класса химического оружия на территории Соединенного Королевства“, - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Уточняется, что высылаются 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Дипломатам дано семь дней, чтобы покинуть страну. 

Как сообщил один из американских чиновников, консульство РФ в Сиэтле будет закрыто из-за опасности близкого нахождения к подводной базе США, а также месту дислокации основных производственных мощностей корпорации Боинг.

Стоит отметить, что в августе 2017 года было закрыто российское консульство в Сан-Франциско и сокращено число дипломатов РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. Консульство в Сиэтле является последним оставшимся представительством Москвы в США.

Напомним, 14 марта Британия высылала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и приостанавила все дипломатические контакты на высоком уровне.

Позднее, 26 марта, в Германии и Польше сообщили, что вышлют по четыре российских дипломата. Украина высылает тринадцать российских дипломатов.

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Теги: США, дипломаты, консульство, РФ, Россия, Сиэтл, Скрипаль, химоружие, Великобритания
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Комментариев (4)
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Где_Пупок    26.03.2018, 17:24
Оценка:  -1
Где_Пупок
Российские дипломаты и ихняя челядь передают огромное "спасибо" владимеру ггггг ))))))
BOM-BOM    26.03.2018, 17:18
Оценка:  +1
BOM-BOM
Гудбай Америка...
Владимир291    26.03.2018, 17:15
Оценка:  0
Владимир291
Нифига себе: потравили пару десятков чел в Великобритании - и какая реакция всего Мира?
А как убивают постоянно сотнями людей в Сирии и на Донбассе - так и нифига такой дружной и быстрой реакции не наблюдается...
BOM-BOM    26.03.2018, 17:13
Оценка:  0
BOM-BOM
Я плакалЪ
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