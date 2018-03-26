США высылают 60 российских дипломатов

Также будет закрыто консульство РФ в Сиэтле из-за опасности близкого нахождения к подводной базе США.

У дипломатов семь дней, чтобы покинуть страну visa-russian.ru

США высылает 60 российских дипломатов и закрывает консульство РФ в Сиэтле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

“США осуществляют этот шаг совместно с нашими союзниками и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией военного класса химического оружия на территории Соединенного Королевства“, - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Уточняется, что высылаются 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Дипломатам дано семь дней, чтобы покинуть страну.

Как сообщил один из американских чиновников, консульство РФ в Сиэтле будет закрыто из-за опасности близкого нахождения к подводной базе США, а также месту дислокации основных производственных мощностей корпорации Боинг.

Стоит отметить, что в августе 2017 года было закрыто российское консульство в Сан-Франциско и сокращено число дипломатов РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. Консульство в Сиэтле является последним оставшимся представительством Москвы в США.

Напомним, 14 марта Британия высылала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и приостанавила все дипломатические контакты на высоком уровне.

Позднее, 26 марта, в Германии и Польше сообщили, что вышлют по четыре российских дипломата. Украина высылает тринадцать российских дипломатов.