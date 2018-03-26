Украинский хакер украл более $ 1 млрд из банков РФ

Опасного киберпреступника задержала полиция Испании.

Испанские правоохранители задержали украинского хакера Дениса К., который занимался взломом банкоматов и организовал атаки на 100 банков в России.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо, украинских хакер похитил более миллиарда долларов. По сумме украденных денег эта операция национальной полиции Испании в области борьбы с киберпреступностью стала самой масштабной. Расследование велось 3 года.

“Хакер стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру, опустошал банкоматы, опустошал счета. Хакерские атаки совершались на почти все российские банки“, - заявил Соидо на пресс-конференции в Мадриде.

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По данным испанского МВД, преступники смогли атаковать 400 банков в России. Из крупных банков не был атакован только Сбербанк. При этом из 50 российских банков деньги были похищены. Именно российские банки были главной целью преступников, хотя атаки распространялись и на другие страны.

Известно, что ранее он уже отбывал наказание в России. Он приехал в Аликанте в 2014 году из Украины. В настоящее время он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано Национальному суду, вопрос об экстрадиции пока не стоит.

Помимо задержанного, организаторами атак были еще трое - граждане Украины и России. Они общались между собой через форумы, лично не встречались. С помощью вредоносного ПО преступники подключались к банкоматам и информационным системам банков.

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Это позволяло снимать наличные (к банкомату подходил человек, который снимал деньги), менять счета отправки переводов. После атак деньги переводили в криптовалюту. Среднюю сумму каждой атаки испанские правоохранительные органы оценивают в 1,5 миллиона долларов.

Вирусы проникали в банки через электронную почту.

География атак всей этой группы приступников не ограничивалась сугубо Россией. Помимо РФ, атаки совершались в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Украине и на Тайване. Кроме того, в 2017 году хакеры совершали атаки на банкоматы в Мадриде - на общую сумму в полмиллиона евро.

Как сообщалось 13 марта, хакеры из Черновцов на 1,5 млн евро нанесли ущерб логистической компании.