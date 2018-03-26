Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский хакер украл более $ 1 млрд из банков РФ

Комментариев: 1
Опасного киберпреступника задержала полиция Испании.
Средняя сумма каждой атаки составляла 1,5 миллиона долларов
Средняя сумма каждой атаки составляла 1,5 миллиона долларов
depositphotos.com

Испанские правоохранители задержали украинского хакера Дениса К., который занимался взломом банкоматов и организовал атаки на 100 банков в России.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо, украинских хакер похитил более миллиарда долларов. По сумме украденных денег эта операция национальной полиции Испании в области борьбы с киберпреступностью стала самой масштабной. Расследование велось 3 года. 

“Хакер стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру, опустошал банкоматы, опустошал счета. Хакерские атаки совершались на почти все российские банки“, - заявил Соидо на пресс-конференции в Мадриде.

Читай также: Задержан киевлянин, взломавший сайт одного из министерств

По данным испанского МВД, преступники смогли атаковать 400 банков в России. Из крупных банков не был атакован только Сбербанк. При этом из 50 российских банков деньги были похищены. Именно российские банки были главной целью преступников, хотя атаки распространялись и на другие страны.

Известно, что ранее он уже отбывал наказание в России. Он приехал в Аликанте в 2014 году из Украины. В настоящее время он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано Национальному суду, вопрос об экстрадиции пока не стоит.

Помимо задержанного, организаторами атак были еще трое - граждане Украины и России. Они общались между собой через форумы, лично не встречались. С помощью вредоносного ПО преступники подключались к банкоматам и информационным системам банков. 

Читай также: Хакеры установили новый рекорд по мощности кибератаки

Это позволяло снимать наличные (к банкомату подходил человек, который снимал деньги), менять счета отправки переводов. После атак деньги переводили в криптовалюту. Среднюю сумму каждой атаки испанские правоохранительные органы оценивают в 1,5 миллиона долларов.

Вирусы проникали в банки через электронную почту.

География атак всей этой группы приступников не ограничивалась сугубо Россией. Помимо РФ, атаки совершались в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Украине и на Тайване. Кроме того, в 2017 году хакеры совершали атаки на банкоматы в Мадриде - на общую сумму в полмиллиона евро.

Как сообщалось 13 марта, хакеры из Черновцов на 1,5 млн евро нанесли ущерб логистической компании.

Поделись:
Теги: хакер, кибератаки, банк, Россия, Испания, банкоматы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
atomov    26.03.2018, 17:25
Оценка:  +1
atomov
СВОБОДУ ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь