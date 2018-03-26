Российских дипломатов выдворяют 14 стран ЕС - Туск

Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Туск заявил о массовом выдворении в ЕС российских дипломатов EPA/UPG

Четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по “делу Скрипаля“. Об этом в понедельник, 26 марта, заявил глава Европейского совета Дональд Туск у себя в Twitter.

“Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов“, - сказал он журналистам.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 марта 2018 г.

Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, а также число дипломатов, подлежащих высылке.

Ранее известно, что Германия и Польша высылают по четыре дипломата, Чехия выдворит троих, а Нидерланды - двоих сотрудников посольства РФ. Также США сообщили о выдворении 60 российских послов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. О выдворении 13 российских дипломатов сообщил и президент Украины Петр Порошенко.

Также есть предварительная информация об аналогичных санкциях со стороны Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.