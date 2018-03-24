В России могут заблокировать Viber – СМИ

Федеральная служба безопасности Росси потребовала от компании Viber предоставить ключи для дешифровки переписок. Однако в компании заявили, что все ключи находятся на телефонах пользователей.

Компания Viber не сможет выполнить требование ФСБ РФ о передаче ключей для дешифровки переписки, поскольку у компании их просто нет. Об этом заявил операционный директор Viber Майкл Шмилов, пишет РБК.

"В большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать", – подчеркнул Шмилов.

К ним относится и передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, "нельзя дать то, чего нет".

Как отмечается, начиная с версии Viber 6.0, которая появилась в апреле 2016 года все основные функции мессенджера (звонки, личные и групповые сообщения) защищены с помощью сквозного шифрования, при котором ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов, и никто, даже сама компания-разработчик, не имеет доступа к ним, говорится в политике конфиденциальности Viber.

"Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", – сказал он, пояснив, что, все, что может дать компания, это данные о том, когда и с кем общался пользователь.

"Органы оплачивают этот сбор, и они согласны делать это, чтобы получить нужную информацию", – отметил топ-менеджер.

Он также уточнил, что за все годы присутствия Viber в России (местный офис открылся в июле 2014 года) компания всего несколько раз получала запросы от госорганов, что намного меньше, чем в Европе. При этом Шмилов не назвал точное количество и типы запросов.

Напомним, ранее основатель Telegram Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи шифрования.

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