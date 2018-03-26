Пожар в российском ТЦ: Следком РФ нашел "крайнего"

Охранник ТЦ якобы отключил сигнализацию.

Стали известны новые “вопиющие“ нарушения, которые привели к гибели более 60 человек в результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия).

На сайте Следственного комитета появилось сообщение, что на данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором возникло возгорание, сотрудник и начальник организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

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“Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения“, - говорится в заявлении СКР.

Допрошено более 70 свидетелей произошедшего, в том числе арендаторы и хозяева торговых точек. Признано потерпевшими более 30 человек, 15 погибших уже опознали. Идет работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз.

“Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы“, - сообщает Следком РФ.

Окончательные выводы о причинах пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и экспертиз.

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В то же время, телеграм-канал Mash опубликовал версию событий от начальника ЧОП, ответственного за этот ТЦ, некого Евгения Алексадровича. Он уверяет, что сотрудник Антюшин, который в тот день сидел на пульте охраны, позвонил и сказал, что сработала тревога - как и положено по инструкции.

“Я пришел к нему, он ничего не отключал, да и я тоже не трогал… Я все сделал четко по инструкции. Когда сработала сигнализация, я эвакуировал четыре телефона с кнопками экстренного вызова, акт приемки объекта и журнал дежурных смен“, - заявил он.

Напомним, в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня погибли 64 человек. Еще 13 пострадавших сейчас в больнице. Поиски пропавших без вести продолжаются, как и пожар.