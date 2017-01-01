Чехия, Дания и Нидерланды высылают российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия перешла все границы.

У дипломатов семь дней, чтобы покинуть страны УНИАН

Власть Чехии приняла решение выслать трех сотрудников российского дипломатического корпуса в ответ на покушение на экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает Radio Praha.

Как пояснил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, это сделано в знак солидарности с Великобританией.

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Он подчеркнул, что “Россия перешла все границы“, когда назвала Чехию страной, в которой могло быть произведено вещество Новичок, использованное для покушения на Скрипаля.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий уже сообщил послу РФ Александру Змеевскому о высылке дипломатов. Они должны покинуть страну до 1 апреля.

Также Нидерланды высылают из страны двух сотрудников российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает De Telegraaf. При этом уточняется, что россияне будут высланы “на короткое время“.

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Согласно сообщению, эти два сотрудника работают в российском посольстве в Гааге. Они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель.

Кроме того, двух российских дипломатов высылает Дания. Об этом сообщает AFP.

Напомним, 14 марта Британия высылала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и приостанавила все дипломатические контакты на высоком уровне.

Позднее, 26 марта, в Германии и Польше сообщили, что вышлют по четыре российских дипломата. Украина высылает тринадцать российских дипломатов. В тоже время, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.