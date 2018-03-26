В Госдепе прокомментировали выдворение дипломатов РФ

В США заявили, что выдворением российских дипломатов демонстрируют "нерушимую солидарность с Великобританией", а также наказывают Россию за продолжающиеся нарушения международных норм.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в понедельник, 26, марта, заявила, что высылкой российских дипломатов и закрытием консульства РФ в Сиэтле США "демонстрируют солидарность с Великобританией, сообщает РИА Новости.

Она также подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что США высылают 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

"Мы предпринимаем эти действия, чтобы продемонстрировать нашу нерушимую солидарность с Великобританией и наложить серьезные последствия на Россию за продолжающиеся с ее стороны нарушения международных норм", - сказала Науэрт.

Ранее США заявили о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле.

В России пообещали также выслать 60 американских дипломатов в ответ.

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