Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Госдепе прокомментировали выдворение дипломатов РФ

Комментариев: 0
В США заявили, что выдворением российских дипломатов демонстрируют "нерушимую солидарность с Великобританией", а также наказывают Россию за продолжающиеся нарушения международных норм.
Спикер Госдепа Хезер Науэрт
Спикер Госдепа Хезер Науэрт
Getty Images

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в понедельник, 26, марта, заявила, что высылкой российских дипломатов и закрытием консульства РФ в Сиэтле США "демонстрируют солидарность с Великобританией, сообщает РИА Новости.

Она также подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что США высылают 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

"Мы предпринимаем эти действия, чтобы продемонстрировать нашу нерушимую солидарность с Великобританией и наложить серьезные последствия на Россию за продолжающиеся с ее стороны нарушения международных норм", - сказала Науэрт.

Ранее США заявили о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле.

В России пообещали также выслать 60 американских дипломатов в ответ.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, агрессия, отравление, Великобритания, госдепартамент США, Госдеп, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь