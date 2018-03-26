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Мэй: Высылка дипломатов - отличный сигнал для России

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Британский премьер поблагодарила страны ЕС за поддержку и солидарность.
Тереза Мэй одобрила высылку дипломатов РФ
Тереза Мэй одобрила высылку дипломатов РФ
EPA/UPG

26  марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала высылку российских дипломатов из США, стран Европы и Украины. Об этом написало издание РИА Новости, ссылаясь на слова представителя офиса Мэй .

Премьер-министр сказала, что считает это необходимым шагом и сильнейшим сигналом для РФ о том, что она (Россия) не может продолжать нарушать международное законодательство.

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“Премьер-министр приветствует действия наших союзников, которые явно демонстрируют, что мы стоим бок о бок, посылая сильный сигнал России, что она не может продолжать нарушать международное законодательство“, - такую цитату приводит издание.

Напомним, 26 марта сразу 14 из 28 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Британия считает, что к отравлению причастна Москва. Страны, которые решили выслать дипломатов из РФ, солидарны с такой позицией.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй, высылка дипломатов
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Zeromanser    26.03.2018, 19:00
Оценка:  +1
Zeromanser
#путинсосёт
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