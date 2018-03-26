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У Путина прокомментировали высылку российских дипломатов

Комментариев: 1
В России пригрозили ответными мерами на выдворение российских дипломатов рядом стран ЕС, а также США и Канадой. Также в РФ заявили, что сожалеют о таком шаге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
24СМИ

Россия сожалеет о решении ряда стран выслать российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями", - сказал Песков журналистам.

Также Песков заявил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

"Разумеется, как и прежде будет руководствоваться принципом взаимности", — сказал журналистам Песков.

Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".

О высылке российский дипломатов заявили также 14 стран ЕС.

 

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Теги: Россия, Россия-США, ЕС, санкции, Дмитрий Песков, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zeromanser    26.03.2018, 19:02
Оценка:  0
Zeromanser
Грязные кремлёвские ублюдки! Как вам такой комментарий?
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