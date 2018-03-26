У Путина прокомментировали высылку российских дипломатов
В России пригрозили ответными мерами на выдворение российских дипломатов рядом стран ЕС, а также США и Канадой. Также в РФ заявили, что сожалеют о таком шаге.
Россия сожалеет о решении ряда стран выслать российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями", - сказал Песков журналистам.
Также Песков заявил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.
"Разумеется, как и прежде будет руководствоваться принципом взаимности", — сказал журналистам Песков.
Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".
О высылке российский дипломатов заявили также 14 стран ЕС.
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