У Путина прокомментировали высылку российских дипломатов

В России пригрозили ответными мерами на выдворение российских дипломатов рядом стран ЕС, а также США и Канадой. Также в РФ заявили, что сожалеют о таком шаге.

Россия сожалеет о решении ряда стран выслать российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями", - сказал Песков журналистам.

Также Песков заявил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

"Разумеется, как и прежде будет руководствоваться принципом взаимности", — сказал журналистам Песков.

Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".

О высылке российский дипломатов заявили также 14 стран ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet