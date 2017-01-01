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Хорватия объявила о высылке российского дипломата

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Российский дипломат стал персоной нон грата в Хорватии. Это ответные меры на отравление шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.
Андрей Пленкович заявил, что Хорватия объявила персоной нон грата российского дипломата
Андрей Пленкович заявил, что Хорватия объявила персоной нон грата российского дипломата

Хорватия объявила персоной нон грата российского дипломата в ответ на отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает Укринформ со ссылкой на Vecernji List.

"После саммита мы приняли совместное решение быть солидарными с Великобританией. Республика Хорватия является одной из 14 стран, объявивших российских дипломатов персонами нон грата", - сказал Пленкович.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ.

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Теги: Россия, Хорватия, Дипломатия, дипломат, дипломатические отношения, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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