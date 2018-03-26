Российский посол рассказал, что будет с консульством в Сиэтле
Посол РФ в США Анатолий Антонов в понедельник, 26 марта, рассказал об участи генконсульства РФ в американском Сиэтле, сообщает РИА Новости.
По его словам, персонал частично будет переведен в представительства в других городах, а частично отправится в Россию.
"Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они поедут домой", - отметил Антонов.
Также он рассказал, что здание консульства не находится во владении РФ, оно было снято в аренду.
Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".
В ответ на это у Путина пообещали ввести симметричные санкции.
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