Российский посол рассказал, что будет с консульством в Сиэтле

У консульства Российской Федерации Сиэтле нет собственного здания, помещение там арендуется. Некоторым сотрудникам из консульства в этом городе придутся вернуться домой.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в понедельник, 26 марта, рассказал об участи генконсульства РФ в американском Сиэтле, сообщает РИА Новости.

По его словам, персонал частично будет переведен в представительства в других городах, а частично отправится в Россию.

"Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они поедут домой", - отметил Антонов.

Также он рассказал, что здание консульства не находится во владении РФ, оно было снято в аренду.

Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".

В ответ на это у Путина пообещали ввести симметричные санкции.

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