Пожар в Кемерово: семьям погибших выплатят по 3 млн рублей

Бизнесмен Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего ТРЦ Зимняя вишня обещает выплатить компенсации. Семьи погибших получат помощь размером 3 миллиона рублей.

Совладелец сгоревшего в Кемерово ТРЦ Зимняя вишня Денис Штенгелов выплатит семьям погибших компенсацию размером 3 миллиона рублей. Об этом он заявил ТАСС.

"Это страшная трагедия. Мы выделим семьям погибших по 3 миллиона рублей", – сообщил он.

Предприниматель заявил, что готов оказать необходимую помощь и поддержку пострадавшим при пожаре и нуждающимся в реабилитации.

По словам Штенгелова, ТРЦ Зимняя вишня не собираются восстанавливать. Он пообещал, что на его месте никогда не будет построено никакого развлекательного учреждения.

Тем временем, жители Кемерово создали петицию, в которой требуют демонтировать ТЦ и возвести часовню или сделать парк с монументом погибшим во время пожара. Ее подписали уже более 6 тысяч человек.

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Число официально подтвержденных жертв пожара достигло 64 человек.