В Анголе сына экс-президента обвинили в мошенничестве на $500 млн

Жозе Филомена душ Сантуш, возглавлявший фонд благосостояния Анголы с июня 2013 года по январь 2018 года, подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк, заявили в Генпрокуратуре страны.

В Анголе прокуратура в понедельник, 26 марта, предъявила обвинения в мошенничестве на $500 млн сыну бывшего президента страны, экс-главе фонда благосостояния республики Жозе Филомена душ Сантушу. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Анголы Луис Бенза Зага, сообщает RTP.

По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк. При этом замгенпрокурора не уточнил, о каком именно банке идет речь, но сказал, что соответчиком по этому делу также будет проходить Вальтер Фелипе Дуарте де Силва, экс-глава Нацбанка Анголы, который занимал этот пост с марта 2016 года по октябрь 2017 года. Де Силва также подозревается в хищении и отмывании денег. Отмечается, что речь может идти о лондонском отделении банка Credit Suisse.

Отмечено, что Жозе Филомена душ Сантуш возглавлял фонд благосостояния Анголы с июня 2013 года по январь 2018 года. Он является одним из 10 детей бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который возглавлял республику с 1979 года и покинул свой пост в феврале 2017 года.

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