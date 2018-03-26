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Испания и Швеция высылают российских дипломатов

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В Швеции считают, что применение боевого химоружия в Великобритании выходит за рамки британско-российских отношений и затрагивает безопасность во всем мире.
14 стран ЕС выслали российских дипломатов
14 стран ЕС выслали российских дипломатов

В связи с "делом Скрипаля" Испания вышлет двух российских дипломатов, а Швеция – одного. Об этом стало известно в понедельник, 26 марта, из местынх СМИ.

Так о выдворении двоих дипломатов из Испании сообщает испанское агентство Europa Press cо ссылкой на свои источники.

Официальноо подтверждения этой информации от МИД Испании или посольства РФ в Мадриде пока не поступало.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что меры Испании в отношении России в связи с отравлением в Солсбери будут зависеть от общей позиции всех стран Евросоюза.

"Мы выслушаем всех и примем все аналогичные решения. К этому мы стремимся. Это мне кажется наиболее рациональным", - заявил Рахой на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

О намерении правительства Швеции выслать одного российского дипломата сообщает The Local со ссылкой на премьер-министра Швеции Стефана Левена.

"Попытка убийства в Солсбери - это больше чем вопросы двусторонних отношений Британии и России. Это еще один вызов международному протоколу со стороны России, поэтому мы должны действовать", - сказал он.

Ранее Дональд Туск сообщил о том, что российских дипломатов выдворяют 14 стран ЕС.

Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, но как сообщалось, в их числе - Германия, Польша, Нидерланды, Дания, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Румыния.

О выдворении 13 российских дипломатов сообщил и президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: Россия, ЕС, Испания, Швеция, Дипломатия, посольство, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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weightless    26.03.2018, 20:31
Оценка:  0
weightless
Страна-изгой, всеми презираемая,
зато у В.В. Типуна 77% голосов
веселись, гопота
Турбо    26.03.2018, 20:24
Оценка:  +4
Турбо
Похоже кремлёвскому бомжатнику пришел конец. Конец.
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