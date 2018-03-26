Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ким Чен Ын впервые за семь лет покинул КНДР – СМИ

Комментариев: 0
Лидер КНДР впервые с 2011 года покинул страну и отправился на поезде в Пекин. визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.
Ким Чен Ын покинул страну
Ким Чен Ын покинул страну

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как стало известно, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.

Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.

Напомним, ранее США назвали условие встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пекин, визит, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь