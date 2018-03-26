Ким Чен Ын впервые за семь лет покинул КНДР – СМИ

Лидер КНДР впервые с 2011 года покинул страну и отправился на поезде в Пекин. визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как стало известно, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.

Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.

Напомним, ранее США назвали условие встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

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