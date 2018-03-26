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В России загорелся жилой дом

Комментариев: 2
Пожар возник в чердачном помещении жилого дома по Проспекту Кадырова. На месте работают шесть единиц техники и 30 спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.

В российском городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

"Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей", - сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет.

 

 

Напомним, 25 марта в ТЦ в российском городе Кемерово начался пожар. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

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Теги: Россия, видео, дом, крыша, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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d@nnilka    26.03.2018, 21:48
Оценка:  0
d@nnilka
Зачем вы эти новости пишете ? Давайте еще про собаку мёртвых во дворах питера писать ,про каждую отдельно. Самая мерзкая часть пропаганды во всей красе
ShumaherF1    26.03.2018, 21:48
Оценка:  0
ShumaherF1
раньше до выборов было сейчас наоборот
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