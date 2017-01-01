МИД Польши: В стране оживились российские спецслужбы

Российская разведка проводит оперативную работу на территории Центрально-Восточной Европы, в частности в Польше. Польские службы "держат палец на пульсе" и страна не будет, в этом деле беззащитной, заявили в министерстве.

В Польше активизировались российские спецслужбы на фоне ситуации с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Польское радио.

"Это проявление солидарности с Великобританией. Однако, независимо от этого, наши соответствующие службы испытывают большой интерес со стороны российских служб и видят выполнение ими деятельности, противоречащей Венской конвенции. Это очередной сигнал, что к угрозе со стороны России надо относиться серьезно", - подчеркнул руководитель польской дипломатии.

Кроме этого, вице-премьер Ярослав Говин после спецоперации сотрудников Агентства внутренней безопасности, которые задержали лицо, подозреваемое в шпионаже в пользу России, заявил, что Польша не является беззащитной в борьбе против российских шпионов.

Он отметил, что Россия проводит в Польше широкомасштабную оперативную деятельность.

"Если известно, что российская сторона пыталась влиять на исход выборов в таких странах, как США, Франция, то у нас нет никаких иллюзий, что российская разведка проводит оперативную работу на территории Центрально-Восточной Европы, в частности в Польше. Нынешние события подтверждают, что наши службы держат палец на пульсе. Польское государство не является и не будет, в этом деле беззащитным", - заявил вице-премьер.

Напомним, в Польше правоохранители задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet