Актер Ярмольник попал в базу Миротворца
Актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.
Российского актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец. Об этом говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что актера снесли в базу сайта за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.
Ярмольник попал в раздел Чистилище.
Ранее в базу сайта Миротворец попал известный российский артист и режиссер Константин Райкин.
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