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Актер Ярмольник попал в базу Миротворца

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Актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.
Леонид Ярмольник попал в чистилище Миротворца
Леонид Ярмольник попал в чистилище Миротворца
twitter.com/yarmolnikcom

Российского актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец. Об этом говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что актера снесли в базу сайта за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.

Ярмольник попал в раздел Чистилище.

 
 

Ранее в базу сайта Миротворец попал известный российский артист и режиссер Константин Райкин.

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Теги: Россия, актер, Леонид Ярмольник, база данных Миротворец, сайт Миротворец
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Источник: korrespondent.net

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