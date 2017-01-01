Актер Ярмольник попал в базу Миротворца

Актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.

Российского актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец. Об этом говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что актера снесли в базу сайта за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду.

Ярмольник попал в раздел Чистилище.

Ранее в базу сайта Миротворец попал известный российский артист и режиссер Константин Райкин.

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