Полиция Косово задержала сербского министра

Задержан директор канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич. Он приехал на подконтрольную косовским властям территорию, несмотря на запрет на въезд.

Полиция Косово в понедельник, 26 марта, задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Об этом сообщает Радио Свобода.

Задержание произошло в районе Северная Митровица на севере города Косовская Митровица.

Отмечается, что Марко Джурич и генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович приехали на подконтрольную косовским властям территорию, несмотря на запрет на въезд в Косово.

Позже СМИ обнародовали видео инцидента. На нем показано, как полиция Косово в черной форме с автоматами и в бронежилетах оцепила район и здание, куда на встречу в Косовской Митровице приехал сербский политик.

Напомним, Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, по требованию Брюсселя должна наладить свои отношения с Косово. Хотя формально Брюссель не требует дипломатического признания Косово, Белград к запланированному в 2025 году вступлению в ЕС должен подписать двусторонний сербско-косовский договор, который позволял бы Косово вступить в международные организации, включая ООН.

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