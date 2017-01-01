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Венгрия высылает российского дипломата

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Министерство иностранных дел Венгрии в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери сообщило о решении выслать одного российского дипломата.
Венгрия вышлет дипломата РФ
Венгрия вышлет дипломата РФ
Getty Images

Венгрия в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии высылает одного российского дипломата. Об этом в Министерстве иностранных дел страны сообщили в понедельник, 26 марта.

"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - говорится в заявлении ведомства.

Также известно, что Нидерланды и Албания высылают двух российских дипломатов, Норвегия - одного.

Ранее Дональд Туск сообщил о том, что российских дипломатов выдворяют 14 стран ЕС. Он не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, но, как сообщалось, в их числе - Германия, Польша, Нидерланды, Дания, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Румыния.

О выдворении 13 российских дипломатов сообщил и президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: Россия, Британия, Венгрия, Дипломатия, отравление, Великобритания, дипломати, дипломатические отношения, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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