В США начали расследование против Facebook

Федеральная торговая комиссия США проверит, каким образом руководство соцсети организует защиту приватной информации пользователей.

Федеральная торговая комиссия США начинает расследование против компании Facebook после того, как появилась информация об утечке личных данных пользователей социальной сети. Об этом информирует пресс-служба ведомства, пишет Liga.net в понедельник, 26 марта.

Отмечается, что комиссия проверит, каким образом руководство соцсети организует защиту приватной информации пользователей.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о "жестких мерах" в отношении социальной сети Facebook.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

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