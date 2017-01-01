Премьер Британии: России подали сигнал 18 стран

Тереза Мэй уточнила, что решение о высылке "сотрудников российских разведслужб" приняли 15 стран ЕС, а также США, Канада и Украина.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, выступая в палате общин 26 марта, что 18 стран путем высылки российских дипломатов направили Москве сигнал о неприемлемости ее внешней политики, пишет Интерфакс-Украина.

"И вместе мы направили сигнал, что мы не будем терпеть продолжающиеся попытки России насмехаться над международным правом и подрывать нашу международную безопасность", - отметила Мэй.

Также британский премьер напомнила, что решение о высылке "сотрудников российских разведслужб" приняли 15 стран ЕС, а также США, Канада и Украина, и приветствовала "солидарность", проявленную союзниками Великобритании.

Мэй подчеркнула, что европейские страны будут укреплять "способность противостоять химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, а также наращивать потенциал против гибридных угроз.

Вместе с тем она выразила поддержку россиянам в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, унесшим жизни более 60 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, президент Украины Петр Порошенко уверен, что выдворение из страны российских дипломатов позволит укрепить безопасность в стране.

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