В ЮНЕСКО заявили об ухудшении ситуации в Крыму

В докладе генерального директора организации говорится о грубых нарушениях РФ на территории аннексированного полуострова, в частности, в области защиты культурного наследия.

В ЮНЕСКО обнародовали доклад о мониторинге ситуации в Крыму, в котором говорится об ухудшении ситуации в сферах компетенции организации на территории аннексированного полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В документе отмечаются грубые нарушения со стороны российских властей в области защиты культурного наследия. В частности, указано, что так называемые "реставрационные работы" в Ханском дворце Бахчисарая "угрожают исторической и культурной аутентичности объекта, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО". В документе отмечаются грубые нарушения со стороны российских властей в области защиты культурного наследия. В частности, указано, что так называемые "реставрационные работы" в Ханском дворце Бахчисарая "угрожают исторической и культурной аутентичности объекта, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО".

Также подчеркивается, что вопреки нормам международного права на полуострове проводились археологические раскопки, а с его территории вывозились артефакты.

В докладе напоминается о необходимости выполнения резолюций Генассамблеи ООН по Крыму, последняя из которых от 19 декабря 2017 обязывает Россию выполнять решение Международного суда ООН о правах крымскотатарского сообщества и обеспечении доступа к образованию на украинском языке на аннексированном полуострове.

В сообщении министерства иностранных дел Украины указано, что данный доклад будет рассмотрен на 204-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 4 по 17 апреля 2018 в Париже.

Напомним, в январе Украина призвала ЮНЕСКО принять срочные меры для предотвращения угрозы уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае

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