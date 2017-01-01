Македония присоединилась к высылке дипломатов РФ

В министерстве иностранных дел республики сообщили, что в солидарность с Великобританией решили выдворить одного российского дипломата.

Македония заявила, что высылает одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

МИД Македонии объявил, что "в тесных консультациях с союзниками ЕС и НАТО и партнерами и в солидарность с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" решил выслать одного дипломата РФ в связи с отравлением Скрипаля.

В заявлении подчеркивается, что использование военного оружия нарушает международное право и сказывается на безопасности всех стран мира.

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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