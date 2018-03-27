В Кемерово задержали охранника сгоревшего ТЦ

Мужчина отключил пожарную сигнализацию после возгорания, сообщили в Следкоме РФ. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Кемерово задержан охранник торгового центра Зимняя вишня, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она добавила, что помимо него на данный момент задержаны и допрошены еще четверо подозреваемых.

По данным Петренко, следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

По информации агентства, задержанному может грозить серьезный уголовный срок. Его действия могут быть квалифицированы как нарушение требований пожарной безопасности, за что, согласно законодательству РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, 25 марта произошел пожар в торговом центре в Кемерово. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

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