Исландия объявила РФ дипломатический бойкот

Власти страны заявили, что приостанавливают диалог с Москвой и не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом.

Власти Исландии объявили о временной приостанавке двустороннего диалога с Россией из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, - временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что исландские лидеры не станут посещать чемпионат мира по футболу в России.

Правительство страны также призвало власти РФ дать четкие объяснения тому, как нервный агент, первоначально произведенный в советских лабораториях, стал использоваться для нападения на гражданских лиц в Великобритании.

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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