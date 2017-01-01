Австрия, Словения и Турция не вышлют дипломатов РФ

Также Болгария и Кипр уже заявили, что не будут выдворять российских дипломатов, а Словакия пока заняла выжидательную позицию, вызвав посла России.

Австрия, Турция и Словения не будут высылать дипломатов России на фоне инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь, пишет РИА Новости.

Представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь заявил, что Вена намерена держать открытыми каналы диалога с Москвой.

"Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом", - сказал он подчеркнув, что Вена поддерживает решение об отзыве посла ЕС из Москвы.

Премьер Словакии Петер Пеллегрини в свою очередь информировал, что Любляна по делу Скрипаля будет поступать ответственно, не поддаваясь никакому давлению.

"Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты", - отметил Пеллегрини.

Он указал, что Словакия уже подготовила возможные дальнейшие шаги, однако будет ждать, так как "одной только убежденности в высокой правдоподобности российской ответственности (за отравление Скрипаля - ред.) словацкой стороне недостаточно.

Отметим, пока 11 стран - членов ЕС не объявили о высылке дипломатов РФ. Кроме Австрии, Словении, Болгарии и Кипра, которые уже обозначили свою позицию не идти против России, до сих пор молчат о своем решении Греция, Мальта, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Португалия и Словакия.

Также Анкара не намерена предпринимать никаких мер по отношению к России в связи с "делом Скрипаля.

"Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией", - рассказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг журналистам.

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.

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