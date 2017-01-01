Из-под завалов ТЦ в Кемерово извлекли 60 тел погибших

Пожар в кемеровском торговом центре является одним из четырех крупнейших в России за сто лет. Среди жертв трагедии как минимум восемь детей.

В Кемерово спасатели извлекли из-под завалов торгового центра Зимняя вишня шестьдесят тел погибших, осталось найти еще четыре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре уже задержали пять человек, среди них охранник, который после получения сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

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