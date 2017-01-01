Австралия поддержит Британию по делу Скрипаля

Два российских дипломата, определенные как скрытые сотрудники разведки, будут высланы австралийским правительством. Новая Зеландия не планирует подобных действий.

Австралия решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Малкольма Тернбулла.

"Два российских дипломата, определенные как скрытые сотрудники разведки, будут высланы правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями. Двум чиновникам будет предписано покинуть Австралию в течение семи дней", - говорится в заявлении на сайте премьер-министра.

В сообщении Тернбулла подчеркивается, что Австралия приняла это решение "вместе с Великобританией и другими союзниками и партнерами".

По информации радиостанции Newstalk ZB Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов из страны.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что российские дипломаты, решение о высылке которых ранее приняли многие страны, являются скрытыми сотрудниками разведки.

"Мы провели проверку, у нас в Новой Зеландии таких нет, но если бы были, мы бы их выслали", - отметила она.

Австрия, Словения и Турция не вышлют дипломатов РФ

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страны мира путем высылки российских дипломатов направили Москве сигнал о неприемлемости ее внешней политики.

Напомним, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.

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