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Захарова: Запад проявил агрессию в момент трагедии

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Москва услышала слова соболезнования по поводу пожара в Кемерово, но на деле увидела ничем не обоснованную агрессию в виде высылки дипломатов, отметила представитель МИД РФ.
Мария Захарова
Мария Захарова
facebook.com/maria.zakharova.167

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в Facebook, что западные власти проявили агрессию в день, когда в РФ произошла трагедия в Кемерово.

"Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что РФ услышала слова соболезнования, а на деле "увидела ничем не обоснованную агрессию".

"В это трудно поверить и это будет трудно забыть", - указала спикер МИД России.

Напомним, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 марта произошел пожар в торговом центре в Кемерово. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей.

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Теги: Россия, Дипломатия, отравление, Сергей Скрипаль, Кемерово
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Источник: korrespondent.net

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