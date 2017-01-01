В СМИ назвали пять сильнейших армий будущего

США, Россия, Франция, Индия и Китай к 2030 году будут иметь самые мощные армии, при этом вооруженные силы США останутся мировым "золотым стандартом".

Военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest заявил, что к 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.

Фарли отметил, что через 12 лет армия США останется мировым "золотым стандартом", так как после окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане.

При этом американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.

Российские вооруженные силы пережили тяжелый период после развала СССР, однако благодаря должному финансированию армия РФ, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь "пугает соседей размерами и выучкой", указал эсперт.

"Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему", - прогнозирует Фарли. Путин пригрозил миру неуловимыми ракетами. Какими?

Из стран Европы, по мнению военного специалиста, только Франция сохранит мощные вооруженные силы.

Говоря об индийских вооруженных силах Фарли подчеркивает, что они отстают от конкурентов в военных технологиях, однако не скупятся на их приобретение у США, России и Европы. Доступ к передовому опыту в будущем сделает Индию еще более грозной силой.

Китайской сухопутной армии не достает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, говорится в статье Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к "практически неограниченной живой силе".

К третьей мировой готов? Новое вооружение Китая

Ранее сообщалось, что армия США выпустила учебное пособие о том, как противостоять российской тактике ведения гибридной войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet