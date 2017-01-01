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В СМИ назвали пять сильнейших армий будущего

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США, Россия, Франция, Индия и Китай к 2030 году будут иметь самые мощные армии, при этом вооруженные силы США останутся мировым "золотым стандартом".
Военные США (архивное фото)
Военные США (архивное фото)

Военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest заявил, что к 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире. 

Фарли отметил, что через 12 лет армия США останется мировым "золотым стандартом", так как после окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане.

При этом американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.

Российские вооруженные силы пережили тяжелый период после развала СССР, однако благодаря должному финансированию армия РФ, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь "пугает соседей размерами и выучкой", указал эсперт.

"Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему", - прогнозирует Фарли.
 

Из стран Европы, по мнению военного специалиста, только Франция сохранит мощные вооруженные силы.

Говоря об индийских вооруженных силах Фарли подчеркивает, что они отстают от конкурентов в военных технологиях, однако не скупятся на их приобретение у США, России и Европы. Доступ к передовому опыту в будущем сделает Индию еще более грозной силой.

Китайской сухопутной армии не достает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, говорится в статье Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к "практически неограниченной живой силе".

К третьей мировой готов? Новое вооружение Китая

Ранее сообщалось, что армия США выпустила учебное пособие о том, как противостоять российской тактике ведения гибридной войны.

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Теги: Россия, армия и вооружение, США, Китай, Франция, Индия, армия
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Источник: korrespondent.net

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