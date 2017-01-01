В СМИ назвали пять сильнейших армий будущего
Военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest заявил, что к 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.
При этом американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.
Российские вооруженные силы пережили тяжелый период после развала СССР, однако благодаря должному финансированию армия РФ, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь "пугает соседей размерами и выучкой", указал эсперт.
Из стран Европы, по мнению военного специалиста, только Франция сохранит мощные вооруженные силы.
Говоря об индийских вооруженных силах Фарли подчеркивает, что они отстают от конкурентов в военных технологиях, однако не скупятся на их приобретение у США, России и Европы. Доступ к передовому опыту в будущем сделает Индию еще более грозной силой.
Китайской сухопутной армии не достает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, говорится в статье Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к "практически неограниченной живой силе".
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Ранее сообщалось, что армия США выпустила учебное пособие о том, как противостоять российской тактике ведения гибридной войны.
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