Турция ждет от ЕС поддержки и денег на беженцев

Турецкий лидер выразил надежду, что кризис в отношениях с Евросоюзом останется позади и напомнил, что Анкара ожидает второй транш по миграционной сделке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на завершение трудного периода отношений с ЕС. Об этом он сказал 26 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне, пишет РИА Новости.

"Мы провели очень плодотворную встречу. Надеемся, что мы оставили за спиной тяжелый период в отношениях между Турцией и ЕС. Если ЕС сделает шаг по безвизовому режиму для граждан Турции как можно раньше, это нас порадует. Не нужно превращать этот технический вопрос в политический. Мы также передали наши пожелания по обновлению Таможенного союза", - отметил Эрдоган.

По его словам, Турция находится на прицеле многих террористических группировок.

"Мы ждем от ЕС не критики, а сильной поддержки по борьбе с терроризмом. Мы защищаем не только нашу безопасность, но и безопасность Европы", - добавил он.

Также турецкий лидер напомнил, что Анкара ожидает от ЕС скорейшего перечисления средств согласно миграционной сделке.

"Из обещанных трех миллиардов евро перечислено 1,813 миллиарда. Когда будет перечислен второй транш, мы предпримем необходимые шаги в отношении беженцев. Это облегчит положение сирийцев, находящихся в Турции, а также ускорит нашу работу", - подчеркнул Эрдоган.

Он уточнил, что сейчас в Турции находятся около четырех миллионов беженцев из Сирии и Ирака.

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